Во время брифинга по результатам London Recovery Conference глава Кабмина рассказал, что за две недели украинские войска деоккупировали 8 населенных пунктов на Запорожье и Донетчине – 130 квадратных километров территории, информирует «НБН».

По словам премьер-министра, защитники также продвинулись на 7 километров. Он напомнил, что контрнаступление – это не Голливуд и иногда военные идут в наступление, иногда должны стать в оборону, а иногда сделать тактическую паузу.

Глава правительства объяснил, что продвижение ВСУ замедляется из-за множества минных полей, подготовленных российскими захватчиками. Шмыгаль оценил результаты контратак как хорошие, напомнив, что военное командование Украины бережет каждую жизнь солдата, проводя умные операции, на что защитникам нужно время.

Напомним, аналитики ISW прокомментировали ход контрнаступления ВСУ, объяснив, что дают украинским войскам медленные темпы продвижения на фронте.