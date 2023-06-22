Американские аналитики в своем отчете проанализировали ход контрнаступления ВСУ отметив, что масштабная военная операция Украины преследует не только территориальные цели, информирует «НБН».

В Институте изучения войны отмечают, что украинские войска продвигаются медленно, что говорит об успешном создании условий для будущих основных усилий контратак.

Эксперты обратили внимание на слова главы государства Владимира Зеленского, который подтвердил, что темпы продвижения ВСУ более медленные, чем хотелось бы. Президент напомнил, что оккупанты заминировали 200 000 километров квадратных прифронтовой территории и создали другие оборонительные рубежи.

По мнению специалистов, маловероятно, что армия Украины локальными территориальными завоеваниями немедленно разрушит вражескую оборону, более эффективными против россиян будут согласованные оперативные действия.

Напомним, в Министерстве обороны Украины сообщили, на каких участках фронта есть успехи у защитников.