Как информирует «НБН», об этом лидер страны рассказал в своем очередном видеообращении к украинскому народу.

Зеленский отметил, что он поручил сегодня главе МВД Украины Игорю Клименко провести необходимые мероприятия, а также разъяснительную работу с украинцами по всем рискам, которые есть на сегодняшний день. В самое ближайшее время, как заявил украинский лидер, это будет сделано.

Зеленский отметил, что он поручил сегодня главе МВД Украины Игорю Клименко провести необходимые мероприятия, а также разъяснительную работу с украинцами по всем рискам, которые есть на сегодняшний день. В самое ближайшее время, как заявил украинский лидер, это будет сделано.

Напомним, ранее в Офисе президента Украины рассказали, от чего зависит окончательное решение РФ по осуществлению теракта на ЗАЭС.