О том, какие экстренные решения помогут избежать российского теракта на ЗАЭС, что, в том числе, и не позволит образоваться многолетней безлюдной санитарной зоне, не только на территории нашей страны, пишет «НБН», ссылаясь на официальный Twitter-аккаунт советника главы ОПУ Михаила Подоляка.

По словам Подоляка, оккупанты не способны удержать Энергодар в среднесрочной перспективе, и потому могут совершить масштабный теракт на ЗАЭС, с целью препятствования контрнаступлению ВСУ, и одновременным созданием «безлюдной санитарной серой зоны», зафиксированной на последующие годы — как часть сохранения территориального «статус-кво без прекращения огня».

Кроме того, советник главы ОПУ уверен, решится ли Москва на соответствующий сценарий — полностью зависит исключительно от надлежащей реакции мирового сообщества:

Красные линии должны быть начерчены, последствия — анонсированы. Не завтра. Сегодня.

Ранее мы писали о том, как в Москве ответили на предупреждение украинского президента о возможной катастрофе на ЗАЭС.