«Повар Путина» записал новое видео, в котором рассказал правду о вторжении российских войск в Украину и разоблачил ложь Кремля и Министерства обороны РФ о так называемой «СВО», информирует «НБН».

Олигарх заявил, что ВСУ не бомбили 8 лет оккупированные территории Донецкой и Луганской областей, а наносили удары по позициях ВС РФ. Он уточнил, что Донбасс все это время «распиливали» российские олигархи, ФСБ и люди из Администрации кремлевского диктатора.

Пригожин заявил, что Украина не собиралась вторгаться в Россию вместе с войсками НАТО, как это утверждает Минобороны РФ. По словам владельца ЧВК, Москва могла «слезть с Олимпа» и пойти на переговоры с Владимиром Зеленским, который после того, как стал президентом, был готов договариваться с РФ.

«Повар Путина» отметил, что вместо этого Кремль начал войну, чтобы поставить во главе соседней страны Виктора Медведчука. Министр обороны Сергей Шойгу отправил на захват Киева самую боеспособную часть армии, которая была разгромлена. Пригожин резюмировал, что так называемая «СВО» — бездарно спланированная операция.

Ранее британская разведка заявила, что олигарх пошел на обострение конфликта с Шойгу в самое неподходящее для министра обороны время.