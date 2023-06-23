В своем Telegram-канале Олещук прокомментировал «бавовну», которую зафиксировали во временно оккупированном Геническе. По словам командующего Воздушными силами, ВСУ ударили по базе Росгвардии, информирует «НБН».

Генерал отметил, что украинский ответ на ракетный террор войск страны-агрессора не заставил себя ждать, заверив, что российским захватчикам на нашей земле покоя не будет.

Отметим, что в ночь на 23 июня армия Путина атаковала Украину ракетами и БПЛА. В оперативном командовании «Юг» рассказали, какую тактику для обстрелов избрали оккупанты.