Как информирует «НБН», данные о потерях России на фронте за последние сутки опубликовал Генеральный штаб ВСУ.

Так, согласно опубликованной сводке, РФ продолжает нести потери в войне против Украины. На протяжении последних 24 часов силы обороны уничтожили 680 захватчиков. Также были уничтожены 44 артиллерийские системы, пятнадцать ББМ, а также девять беспилотников.

Россия в общем потеряла за последние сутки 4 танка, 15 единиц боевых бронированных машин, 44 артиллерийские системы, три единицы ПВО, девять БПЛА, шесть единиц спецтехники, а также 30 единиц автомобильной техники.

Напомним, ранее мы уже писали о том, какие потери понесла Россия в боях за Пятихатки.