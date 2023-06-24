Как информирует «НБН», об этом сообщил спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире национального телемарафона.

Он подчеркнул, что россиянами была осуществлена атака из десяти стратегических бомбардировщиков Ту-95 из района Каспия. Во время этой мощной ночной атаки были выпущены порядка сорока ракет.

Также Игнат рассказал, что РФ применила и бомбардировщики Ту-22М3, которые выпустили девять ракет Х-22, которые заходят на цель по баллистической траектории. По словам Игната, Украина пока что не может сбивать такие ракеты.

Помимо того, войска России выпустили две крылатые ракеты «Калибр» морского базирования, а также два дрона-камикадзе.

Напомним, ранее Юрий Игнат рассказал о работе ЗРК SAMP-T в Украине.