Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на российские СМИ.

С источников становится известно, что на территории Российской Федерации на данный момент вводят режимы контртеррористических операций, а также проводят подготовку к столкновениям с ЧВК «Вагнер». Уже сейчас известно о том, что режим контртеррористической операции был введен в Московской, Воронежской Орловской и Калининградской областях. В свою очередь боевики «Вагнер» заявили о намерениях захватить Москву.

Также стоит отметить, что на территории областей, где был введен режим контртеррористической операции отменены все мероприятия.

В свою очередь некоторые российские источники заявляют о том, что, якобы у представителей ФСБ вовсе нет никакого плана, с помощью которого можно остановить восстание бойцов ЧВК «Вагнер».

Напомним, ранее в Минобороны обратились к “вагнерам”.