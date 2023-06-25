Как информирует «НБН», Череватый в эфире телемарафона добавил, что при этом российские военные понесли потери.

Согласно его словам, на Бахмутском направлении Силы обороны держат инициативу, продолжая штурмовать позиции врага. За последние двадцать четыре часа на южном и северном флангах было пройдено от 600 до 1000 метров.

Говоря о потерях в личном составе, Череватый отметил, что ВСУ ликвидировали 186 захватчиков. Еще 224 получили ранения, а восемь взяли в плен.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что бойцы ВСУ выбивают российских военных на Бахмутском направлении.