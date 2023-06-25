Как пишет «НБН» со ссылкой на украинский «Интерфакс», некоторые детали об этом озвучил руководитель главного управления разведки МОУ Кирилл Буданов в интервью изданию The New Statement.

Согласно словам Буданова, ядерные реакторы без охлаждения могут расплавиться за 10-14 дней. Помимо того, к аварии на Запорожской атомной электростанции может также привести и повышение россиянами напряжений на линиях электроснабжения до станции.

Также он напомнил о том, что войска Путина также заминировали и пруд-охладитель атомной станции. По словам Буданова захватчики также разместили возле четырех из шести энергоблоков станции технику, начиненную взрывчаткой.

Кирилл Буданов подчеркнул, что никогда ранее ситуация столь серьезной, как сейчас, еще не была.

Приказ РФ о совершении теракта на ЗАЭС, по словам Буданова, также может быть вызван и поражением российских войск на левом берегу реки Днепр. Российская Федерация рассматривает создание зоны ядерного бедствия как способ предотвратить дальнейшее продвижение Сил безопасности, а также обороны Украины.

Глава разведки не исключает, что РФ может осуществить атаку на Запорожскую атомную электростанцию с утечкой радиации как «превентивную меру», чтобы остановить наступательную операцию Украинского государства и заморозить линию фронта в текущем виде.

Напомним, ранее заместитель Буданова высказался о сроках активных боевых действий в ходе контрнаступления ВСУ.