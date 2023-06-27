Как информирует «НБН», об этом сообщает «Беларускі Гаюн».

В сообщении отмечается, что бизнес-джет Евгения Пригожина совершил посадку на военном аэродроме Мачулищи, что под Минском. Посадка авиалайнера с Пригожиным была зафиксирована в 07 часов 40 минут.

Согласно обнародованному мониторинговой группой сообщению, еще один бизнес-джет прилетел из Российской Федерации в 07 часов 58 минут.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что в ГУР МОУ рассказали о договоренностях между Лукашенко и Пригожиным, подчеркнув, что ЧВК «Вагнер» передислоцируется в Беларусь.