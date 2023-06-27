Как информирует «НБН», в эфире национального телемарафона Лубинец заявил, что если теракт на ЗАЭС таки произойдет, то эвакуация гражданского населения коснется нескольких областей.

Он подчеркнул, что по состоянию на сейчас в каждой области были созданы отдельные штабы по эвакуации, а также проработаны вопросы вывоза людей из зон радиусом в тридцать и пятьдесят километров.

Омбудсмен добавил, что уже подготовлены все медицинские средства и проработаны логистические маршруты, где будут размещать людей, а также как их будут вывозить. В случае такой ситуации будут привлечены не только государственные механизмы, но также и волонтерские группы.

Напомним, ранее мы уже писали о реакции Байдена на угрозу теракта на ЗАЭС.