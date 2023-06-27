Во время брифинга в понедельник, 26 июня, представитель Администрации президента США Джо Байдена отреагировал на данные ГУР МОУ о том, что российские захватчики закончили подготовку к теракту на ЗАЭС.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на «Укринформ».

По словам Кирби, Вашингтон внимательно следит за ситуацией на Запорожской АЭС, отметив, что он не будет вдаваться в конкретную информацию, полученную разведкой.

Представитель Белого дома отметил, что американская сторона отслеживает уровень радиации вокруг ЗАЭС и сейчас США не видят признаков неизбежной угрозы.

Отметим, что накануне начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что оккупанты завершили минирование станции. Генерал рассказал, в каком случае ВС РФ совершат теракт.