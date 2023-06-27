Как информирует «НБН», об этом говорится в заявлении руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака.

В своем сообщении он отметил, что Россия нанесла два ракетных удара по Краматорску. Одно из попаданий пришлось по заведению питания, которое размещается в центре города. Второе – по с. Беленькое.

В свою очередь во время эфира национального телемарафона руководитель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко заявил, что возле заведения общественного питания в Краматорске, которое атаковали россияне, в момент удара было большое скопление людей.

Немного позже «Радио Свобода» сообщило, что в результате ракетного удара пострадали пятнадцать человек.

Еще позже глава Министерства внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил, что последствиями вражеского удара по Краматорску стала гибель двух человек. Еще двадцать два человека получили травмы, среди которых один ребенок.

Сейчас, по его словам, продолжается разбор завалов, под которыми могут находиться люди.

К слову, это далеко не первый удар РФ по Краматорску. Ранее мы уже публиковали видео разбора завалов в городе после ракетного удара России.