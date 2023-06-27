Жена захватчика сообщила, что сейчас в «зону спецоперации» отправляют добровольцев и тех, кому вручили повестки, однако скоро «загребать» будут всех. Перехват разговора опубликован на YouTube-канале ГУР МОУ, информирует «НБН».

По словам россиянки, мобилизационные мероприятия в стране продлили до 31 декабря. Она отметила, что от них уже уехало семь автобусов с новобранцами, которых, по слухам, увозят сразу на войну, поскольку у ВС РФ колоссальные потери.

«Всех будут брать, всех», – жалуется россиянка.

В свою очередь «освободитель» подтвердил, что «вторая армия мира» действительно стремительно теряет личный состав на войне в Украине. Захватчик рассказал, что в его полку осталось около 120 бойцов.

Ранее российский оккупант рассказал о масштабных потерях путинских сил во время освобождения защитниками села Пятихатки на Запорожье.