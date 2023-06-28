Как информирует «НБН» со ссылкой на ТГ-канал бригады, украинским защитникам удалось это сделать при помощи ПЗРК «Игла».

В обнародованном сообщении отмечается, что сегодня защитники Украины из зенитно-ракетного артиллерийского дивизиона десятой ОГШБр «Эдельвейс» при помощи переносного зенитного ракетного комплекса «Игла» сбили российский истребитель Су-25.

Также бригада опубликовала в Сети видео, на котором запечатлен момент пуска ракеты из ПЗРК и момент ее попадания в российский боевой самолет.

Напомним, ранее мы публиковали видео событий в России, произошедших 24 июня, когда Евгений Пригожин и его боевики из ЧВК «Вагнер» едва не устроили переворот в стране.