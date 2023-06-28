В интервью изданию Financial Times глава оборонного ведомства призвал не делать ставки на мятежи внутри государства-террориста и не придавать значения сообщениям о медленном продвижении защитников на фронте, информирует «НБН».

По словам министра, деоккупация ряда населенных пунктов ВСУ – не «главное событие» последних недель. Резников сообщил, что в масштабной операции еще не задействованы основные составы военных, которые проходили обучение на Западе, и резервы специальных бригад, оснащенные современной техникой и вооружением НАТО.

Глава Минобороны заверил, что как только начнется украинское наступление «все все увидят». Помимо этого, чиновник призвал не воспринимать «бунт» ЧВК «Вагнер» в РФ, как фундаментальную слабость путинского режима. Он убежден, что мятежи в стране-агрессоре не способны приводить нашу армию к успехам на поле боя.

Напомним, что в Министерстве обороны Великобритании подсчитали, сколько украинских территорий деоккупировали защитники во время летней кампании.