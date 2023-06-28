Британская разведка отмечает, что разрушенные Чонгарские мосты на административной границе Херсонщины и временно захваченного Крымского полуострова были жизненно важными для армии Путина.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на Twitter-страницу Министерства обороны Соединенного Королевства.

В ведомстве сообщают, что мосты в Чонгаре обслуживали один их двух главных путей сообщения между Крымом и Херсоном. Эти автомобильные переправы были самым прямым маршрутом от логистического центра ВС РФ в Джанкое и Запорожского направления.

В результате прилета по мостах и их временного закрытия захватчикам пришлось как минимум на 50% больше времени, чтобы логистические конвои смогли добраться до поля боя по альтернативным маршрутам.

Через сутки после «бавовны» в Чонгаре россияне установили понтонный мост, однако, вероятно, его используют только для передвижения личного состава армии Путина.

Ранее в ГУР рассказали, как оккупанты в Крыму отреагировали на прилеты по Чонгарских мостах.