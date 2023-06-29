В комментарии изданию «Украинская правда» глава разведки отметил, что после неудачного восстания «повара Путина» в РФ Украина получила компрометацию властей страны-агрессора, информирует «НБН».

По словам Буданова, «бунт» Пригожина в очередной раз разрушил миф о непоколебимости режима государства-террориста. Начальник ГУР отметил, что Военно-космические силы ВС РФ понесли потери, кроме того, наемники ЧВК больше не будут воевать на территории нашей страны.

Генерал добавил, что группа «Вагнера» — самое эффективное подразделение вражеских войск, которое могло добиваться успеха любой ценой.

Ранее в ГУР рассказали, какие бонусы получает белорусский диктатор Александр Лукашенко от российских кризисов, в частности, от ситуации с «восстанием» ЧВК Пригожина.