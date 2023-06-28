В эфире «24 канала» представитель украинской военной разведки рассказал, что нелегитимный президент Беларуси искренне радуется ситуации с военным «переворотом» в Российской Федерации, информирует «НБН».

По словам спикера ГУР, Лукашенко не единожды получал «бонусы» от кризисов в стране-агрессоре. Юсов напомнил о белорусских шпротах, белорусских креветках, отметив, что на этот раз диктатор получил новую порцию «креветок» в виде наемников Пригожина.

Говоря о словах самопровозглашенного президента об использовании опыта боевиков «Вагнера» военными РБ для «подготовки к современной войне», представитель разведки напомнил, что Беларусь во время полномасштабного вторжения армии Путина в Украину стала тренировочной базой для россиян. Поэтому планы Лукашенко перенять опыт наемников Пригожина – игра на публику.

Как сообщалось, аналитики Института изучения войны рассказали, как Лукашенко намерен использовать «вагнеровцев» в Беларуси.