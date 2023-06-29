Оборонное ведомство государства-террориста второй день под ряд твердит, что в результате удара путинских оккупационных сил по Краматорску погибли украинские военнослужащие.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на российское пропагандистское агентство «РИА Новости».

В Минобороны РФ хвастаются тем, что российские захватчики ракетным обстрелом города якобы ликвидировали двух генералов, до 50 офицеров Вооруженных сил Украины, а также до 20 военных советников и иностранных наемников.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя атаку «второй армии мира» на Краматорск, цинично оправдал удар по мирному населению. По словам спикера Путина, оккупанты якобы никогда не обстреливают гражданские объекты.