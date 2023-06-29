В эфире национального телемарафона спикер оперативного командования «Юг» сообщила, что после прилета Чонгарские мосты не пригодны к эксплуатации, поэтому россияне нашли «экстремальный» способ их замены, информирует «НБН».

По словам Гуменюк, захватчики построили понтонную переправу, по которой наши защитники также будут методично работать, что оккупантам хорошо известно.

Руководитель пресс-центра считает, что «освободители» попытаются отремонтировать мосты, как это было во время деоккупации правобережья Херсонщины, когда они ремонтировали переправы через Днепр.

Спикер ОК «Юг» добавила, что «бавовна» на мостах в Чонгаре – «предпосылки создания хороших новостей, к которым мы приближаемся».

Ранее разведка Великобритании объяснила, почему удары по Чонгарским мостам очень болезненны для путинских оккупационных сил.