В интервью «РБК-Украина» Зеленская рассказала, что для нее победа Украины в войне с российскими захватчиками состоит из трех главных компонентов, информирует «НБН».

По словам первой леди, прежде всего победу ознаменует возвращение всех территорий нашей страны, оккупированных Россией с 2014 года. Вторая важная составляющая – возвращение беженцев, военнопленных и детей. Третьим фактором является справедливость – создание Международного трибунала, работа Международного уголовного суда, чтобы наказать тех, кто отдавал преступные приказы и, кто выполнял их.

Жена президента добавила, что последствия российского вторжения украинцы будут ощущать после победы еще 5-7 лет, которые могут быть слишком тяжелыми для экономической сферы и здравоохранения.

Ранее Зеленская рассказала, что ей помогает бороться с тревожностью во время войны.