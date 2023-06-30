В Воздушных силах сообщили, что захватчики атаковали нашу страну с юго-восточного направления. Армия Путина нанесла удар 13 иранскими БПЛА Shahed-136/131 с восточного побережья Азовского моря. Также оккупанты выпустили по Украине 4 зенитные управляемыми ракетами С-300.

Целью для путинских оккупационных сил были военные и инфраструктурные объекты в Запорожской области, информирует «НБН».

Силы противовоздушной обороны ВСУ ликвидировали 10 из 13 иранских дронов-камикадзе. Местные военные администрации предварительно сообщили, что предварительно пострадавших от вражеских обстрелов нет.

Ранее в ОК «Юг» сообщили, что россияне усилили удары возле Кинбурнской косы в Николаевской области, рассказав о цели обстрелов ВС РФ.