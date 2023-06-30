В интервью The War Zone начальник украинской разведки сообщил, что ФСБ России получила задание от Кремля убить владельца ЧВК, который устроил мятеж, информирует «НБН».

Как отметил Буданов, со временем будет видно, удастся ли силовикам страны-агрессора ликвидировать олигарха, отметив, что потенциальные покушения на Пригожина быстрыми не будут.

Глава ГУР объяснил, что ФСБ РФ понадобится определенное время, чтобы дойти до момента готовности к такой масштабной операции.

Он добавил, что устранение «повара Путина» — большой открытый вопрос, ведь неизвестно, смогут ли сотрудники спецслужбы решиться на выполнение приказа Кремля.

Ранее Буданов заявил, что боевики Пригожина больше не будут воевать в Украине.