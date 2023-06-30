Как сообщает «НБН«, об этом идет речь в новой сводке экспертов «Института изучения войны» (ISW).

Аналитики отмечают, что власти Российской Федерации намереваются установить контроль над деятельностью «вагнеровцев» за пределами России. В том числе, замглавы внешнеполитического ведомства страны-агрессора Сергей Вершинин вылетел в Дамаск для того, чтобы проинформировать президента Сирии Башара Асада, что теперь ЧВК уже не будет действовать как независимая организация в Сирии, а также что представители «Вагнера» прибыли на российскую военную базу в Латакии.

Одновременно с этим сотрудники Министерства иностранных дел России рассказали президенту Центральноафриканской Республики Фостену-Арканжу Туадере и руководству Мали о планах частной военной кампании продолжить свою деятельность в их странах.

Не исключено, что национализация «Вагнера» поможет оборонному ведомству России приобщить боевиков в регулярные Вооруженные силы через подписание контрактов. Причем вряд ли национализация «Вагнера» вряд ли существенно нарушит его деятельность за рубежом.

Как известно, сейчас боевики ЧВК «Вагнера» были направлены в Беларусь.