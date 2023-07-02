Об этом пишет «НБН» со ссылкой на Воздушные силы Украины.

Представители Воздушных сил Украины рассказали, сколько целей удалось уничтожить в ходе ночной атаки армии Российской Федерации. Итак, по данным представителей ВСУ становится известно, что оккупанты совершали запуски иранских дронов-камикадзе «Шахед» с юго-восточного направления, а запуски крылатых ракет «Калибр» с Черного моря.

Таким образом, всего они запустили 8 дронов-камикадзе «Шахед», а также три крылатые ракеты «Калибр». Противовоздушная оборона Украины смогла уничтожить все цели, которые были в небе над страной. Также известно, что в ходе этой атаки ПВО работало в зонах ответственности: «Юг», «Восток» и «Центр».

Примечательно, что в очередной раз российские оккупанты запускали ракеты в сторону украинской столицы.

Отметим, ранее мы писали о ночной атаке на Киев.