Как информирует «НБН», об этом говорится в сообщении Центра национального сопротивления.

Известно, что оккупационная «администрация» уже создала сорок четыре «военно-учетных стола». В них намерены ставить на учет по месту жительства всех граждан, которые подпадают под призывной возраст или же военнослужащих запаса.

Также в сообщении ЦНС отмечается, что пособник захватчиков РФ Евгений Балицкий предпринимает попытку введения в заблуждение местного населения, распространяя фейки относительно «результативной работе администрации оккупационных сил над официальным оформлением и развитием народного ополчения Запорожья».

Напоследок в Центре национального сопротивления добавили, что по состоянию на сегодняшний день фактически наблюдается очередное преступление оккупационных сил в Запорожской области. Так как международное право запрещает вербовку или же мобилизацию населения на захваченных землях.

Ранее мы писали о том, как одна из россиянок рассказала о темпах мобилизации в России.