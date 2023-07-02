Как информирует «НБН», в Киевской городской военной администрации сообщили, что силы противовоздушной обороны уничтожили все вражеские цели.

Глава администрации Сергей Попко подчеркнул, что это первая атака на столицу Украинского государства за последние двенадцать дней.

Попко при этом заявил, что силы и средства украинской противовоздушной обороны обнаружили и уничтожили все вражеские цели в воздушном пространстве вокруг столицы Украинского государства. Он также поблагодарил охранников нашего неба за колоссальную работу.

Напоследок руководитель Киевской городской военной администрации добавил, что никакой информации о пострадавших или разрушениях в результате атаки со стороны России не поступало.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что в Воздушных силах ВСУ рассказали, какую информацию Украине предоставляют западные союзники относительно воздушных атак по Киеву.