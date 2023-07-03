О сложной гуманитарной ситуации в Луганске сообщил Telegram-канал «Досье Шпиона», автором которого является сотрудник одной из спецслужб. По его данным, во временно захваченный РФ город в среднем за сутки поступает более 80 тел ликвидированных оккупантов армии России и «ЛНР», не учитывая добровольцев, боевиков ЧВК и гражданских, информирует «НБН».

Россияне столкнулись с проблемой идентификации трупов в моргах так называемой «народной республики» и 522 Центре приема погибших ВС РФ в Ростове-на-Дону, где находится более 1500 неопознанных трупов солдат «ЛНР». На временно оккупированных территориях отсутствует единая ДНК-база, у погибших нет жетонов, поэтому в моргах тела не идентифицируют.

Также в подразделениях войск «республики» более 3000 бойцов числятся как без вести пропавшие, поскольку у захватчиков проблемы с эвакуацией трупов «освободителей» с поля боя.

Ранее в Генеральном штабе ВСУ сообщили, что россияне пытаются скрыть свои потери на войне в Украине, поэтому сжигают тела ликвидированных оккупантов без идентификации.