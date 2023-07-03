Расследователи Evocation.info выяснили, что оккупанты милитаризуют химический завод, размещая вокруг него замаскированные системы противовоздушной обороны, информирует «НБН».

Журналисты сообщили, что на территории «Крымского титана» могут находиться штабы ВС РФ и склады с боеприпасами. К нефункционирующему заводу ведут железнодорожные пути, на которых зафиксировано множество товарных вагонов.

Использование опасного стратегического объекта россиянами в качестве склада для снарядов создает предпосылку для возникновения аварийной ситуации на предприятии.

В случае взрыва на заводе захватчики намерены обвинить в угрозе экологической катастрофы украинские войска, однако есть доказательства, что на «Крымском титане» опасную ситуацию создают именно оккупанты.

Напомним, в ОК «Юг» спрогнозировали последствия теракта на заводе в Армянске, отметив, что его масштабы будут больше подрыва Каховской ГЭС.