Российские пропагандисты сообщили, что украинские спецслужбы якобы организовали очередное покушение на «главу» захваченного РФ Крыма. СМИ пишут, что ФСБ задержала мужчину, «завербованного СБУ».

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на российское пропагандистское агентство «РИА Новости».

Псевдожурналисты пишут, что силовики задержали гражданина Российской Федерации с позывным «Каратист», которого якобы завербовали украинские спецслужбы и обучили в Украине минно-взрывному делу. «Террорист» якобы намеревался подорвать машину «главы» Крыма, однако его поймали при извлечении бомбы из тайника.

Отметим, что ранее Федеральная служба безопасности РФ заявляла в мае о предотвращении покушения на Аксенова и других главных «чиновников» временно захваченного Крыма. Тогда спецслужбы России нашли «организатора» преступления в Офисе Зеленского.