Как информирует «НБН», во время эфира телемарафона Михаил Подоляк рассказал, что вероятность осуществления россиянами террористического акта на ЗАЭС достигает 50/50.

Согласно словам Подоляка, с одной стороны россияне понимают, что за всем внимательно смотрит мир. И в Кремле прекрасно понимают последствия юридического характера, в частности и для «Росатома» они однозначно будут, если Россия захочет что-то сделать.

Также Подоляк добавил, что захватнические войска ведут боевые действия методами террористов, так как у них нет сил противостоять наступательным операциям ВСУ. Следовательно, в Москве хотят любым путем предотвратить проигрыш.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что в «Росэнергоатоме» заявили, что в ночь на 5 июля Украина якобы может нанести удары по ЗАЭС.