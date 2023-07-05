Прилет по мосту в Чонгаре произошел в ночь на 22 июня, в результате атаки было повреждено дорожное полотно автомобильного моста. Оккупационный «губернатор» Херсонской области Владимир Сальдо заявлял, что удар по переправе был нанесен ракетами Storm Shadow, информирует «НБН».

В интервью «Укринформу» Громов подтвердил, что ВСУ повредили мост через озеро Сиваш вблизи временно оккупированного села Чонгар с помощью этого вооружения.

По словам генерала, благодаря Storm Shadow защитники могут ликвидировать критически важные военные объекты путинских оккупационных сил на расстоянии до 250 километров.

Напомним, что разведка Великобритании объяснила, почему удары по Чонгарским мостам стали очень болезненными для войск страны-агрессора.