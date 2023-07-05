Как информирует «НБН», об этом проинформировал глава Днепропетровскй ОВА Сергей Лысак а ТГ-канале.

Он отметил, что силами Воздушного командования «Восток» после 12 часов ночи был бит один БПЛА типа «Шахед-136» в небе над Днепропетровской областью.

Утром захватчики РФ нанесли удар по Марганецкой общине, что в Никопольском районе.

В областной военной администрации добавили, что по предварительной информации пострадавших в результате атак РФ нет. Данные относительно последствий сейчас выясняются.

Напомним, ранее мы уже писали об ударе РФ по Никополю.