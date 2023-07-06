В интервью изданию The Times Буданов заявил, что после «марша справедливости» бойцов ЧВК «Вагнер» в России, государство-террорист ожидает гражданская война, информирует «НБН».

По словам главы ГУР МОУ, ранее разведка Украины сообщала, что в РФ запущены соответствующие процессы, и на сегодня общество страны-агрессора разрывается на две части.

Генерал отметил, что гражданам России нужно «небольшое внутреннее дело», которое усугубит конфликт.

Напомним, Зеленский рассказал, как «мятеж» Пригожина повлиял на кремлевского диктатора. Президент спрогнозировал, что будет Путин предпринимать в РФ.