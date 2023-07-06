Заместитель министра обороны в своем Telegram-канале отметила, что защитники ежедневно обнаруживают и ликвидируют склады и логистические узлы путинских оккупационных сил, информирует «НБН».

Маляр сообщила, что в среду, 5 июля, Силы обороны уничтожили шесть складов боеприпасов ВС РФ на одном только Таврическом направлении. Таким образом ВСУ отвечают врагу на его лобовые штурмы, нанося болезненные точечные удары по важным объектам российских захватчиков.

Представитель оборонного ведомства также сообщила детали о прилете во временно оккупированной Макеевке, назвав его эффективной работой украинских артиллеристов и аэроразведчиков, которые корректировали нанесение удара.

Замминистра добавила, что защитники ликвидировали большой склад российских войск, где «освободители» хранили существенный запас артиллерийских снарядов и ракет для реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град».

Ранее стало известно, какими ракетами защитники ударили по мосту в Чонгаре 22 июня.