Издание Vesti.ua, ссылаясь на источники в Нацполиции, сообщило, что после 24 февраля 2022 года в стране начали 5435 уголовных производств по фактам уклонения от призыва в армию по всеобщей мобилизации, информирует «НБН».

Журналисты пишут, что лидером среди всех областей Украины по количеству уклонистов является Закарпатская — там умышленно отказываются от мобилизации 799 военнообязанных.

Далее в списке Днепропетровская область, где не хочет служить в украинских войсках 461 человек, и Львовская область – 421 уклонист.

Напомним, что в марте представитель Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский анонсировал создание нового публичного реестра уклонистов.