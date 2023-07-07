В своем Twitter-аккаунте руководитель оборонного ведомства Украины поделился деталями телефонных переговоров с главой Пентагона. Министр оценил разговор как продуктивный, информирует «НБН».

Резников рассказал, что с Остином они обсудили обстановку на первой линии фронта, следующие шаги украинского контрнаступления и новые проекты, связанные с передачей снарядов для ВСУ.

Помимо этого, министры обороны «сверили часы» накануне нового заседания в формате «Рамштайн», которое состоится уже 10-11 июля. Также чиновник призвал украинцев дожидаться хороших новостей.

Ранее советник руководителя ОПУ Михаил Подоляк заявил, что Киеву приходится «зубами выгрызать» вооружение у западных стран, которые с началом полномасштабной войны получили «золотой лотерейный билет».