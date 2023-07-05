В своем Twitter-аккаунте представитель ОПУ отметил, что западные государства после начала полномасштабной войны РФ против Украины «вытащили золотой лотерейный билет», информирует «НБН».

По словам Подоляка, пока наша страна борется за свое существование, уничтожает боевой потенциал стратегического противника Запада, теряет своих людей, странам-партнерам нужно всего лишь подставить Киеву «логистическое плечо».

Однако западные государства вместо принятия твердого решения о достаточной военной помощи Украине сомневаются и руководству страны приходится месяцами «выгрызать зубами» необходимое вооружение и тратить время на пустую болтовню.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал, что его раздражают сообщения о «медленном» контрнаступлении. Генерал объяснил, что такая масштабная операция нуждается в вооружении, в частности в современных боевых самолетах.