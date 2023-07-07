В своем Telegram заместитель министра обороны обратилась к администраторам новостных каналов в мессенджере, которые информируют украинцев об оперативной ситуации на передовой, информирует «НБН».

По словам Маляр, защитники просят граждан не выкладывать в Сеть новости с фронта в онлайн режиме день в день. Военные отмечают, что после появления таких данных в публичном пространстве российские оккупанты сразу после этого «накрывают» их.

Представитель оборонного ведомства подчеркнула, что информировать общественность о происходящем на передовой можно лишь после обнародования новостей Генеральным штабом ВСУ, Минобороны и объединенными стратегическими группировками войск. Ведомства согласовывают данные с непосредственно командованием Сил обороны на местах.

Напомним, в марте спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что в Украине будут наказывать администраторов Telegram-каналов, которые сообщают о передвижении вражеских объектов.