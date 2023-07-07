В отчете ISW отмечается, что войска Российской Федерации на передовой быстро деградируют без ротации, а резервов у страны-агрессора, чтобы решить эту проблему, нет, информирует «НБН».

По данным Института изучения войны, захватчики, которых мобилизовали в октябре прошлого года, находятся на передовой в Украине без какой-либо ротации. Такие случаи зафиксированы на временно оккупированных территориях Запорожской области.

Командование ВС РФ не может вывести «освободителей» с фронта на отдых, поскольку не нашли людей им на замену. Американские аналитики утверждают, что дальнейший отказ от ротации в армии Путина обернется деградацией захватчиков на передовой.

Ранее в ISW объяснили, «медленное» украинское контрнаступление, рассказав, какую главную задачу выполняют защитники на данном этапе военной операции.