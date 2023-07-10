В эфире программы «Свобода. Утро» командир батальона «Свобода» в составе 4 бригады оперативного назначения НГУ Петр Кузик прокомментировал сообщение о том, что «кадыровцев» якобы направили воевать в Клещиевку Бахмутского района. Он заявил, что защитники пока не видели чеченских боевиков, информирует «НБН».

По словам военного, «кадыровцы» – личная полиция главы республики, которая хорошо экипирована, чудесно справляется в спортзале, однако не имеет серьезных специалистов.

Комбат предположил, что, возможно, в регионе сформировали новые подразделения, однако, как показывает практика, эти бойцы не используют системный подход и не умеют работать вместе с артиллерией.

Напомним, на прошлой неделе российский «военкор» Александр Сладков пожаловался, что солдаты «второй армии мира» сбежали из села Клещиевка возле Бахмута, которое зимой захватили «вагнеровцы».