В своем Telegram-канале руководитель Николаевской ОВА рассказал, что в ночь на 10 июля войска Российской Федерации обстреляли областной центр, информирует «НБН».

По словам чиновника, для удара по городу армия Путина вероятно применила ракету баллистического типа «Искандер-М». Российским захватчикам удалось попасть в объект инфраструктуры. Ким добавил, что сейчас информация об атаке уточняется.

Как сообщалось, в субботу, 8 июля, «вторая армия мира» обстреляла из РСЗО Лиман Донецкой области. Глава ОВА сообщил о погибших в результате атаки.