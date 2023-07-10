В эфире «24 канала» Алиев рассказал, что предатели Украины вполне осознают, что ВСУ способны освободить временно оккупированный полуостров. При таком сценарии положение «помощников» России в Крыму будет опасным, информирует «НБН».

По словам правозащитника, коллаборанты пытаются вывести деньги и другие активы за пределы Украины, покупают жилье на территории страны-агрессора, где-то рядом с полуостровом. Он добавил, что соратники оккупантов уже не первый день готовят для себя план «Б».

В то же время путинские войска готовятся к боевым действиям в Крыму, окапываются на значительном количестве территорий, строят фортификационные сооружения на севере полуострова и по береговой линии.

Ранее в Генштабе ВСУ рассказали, что предпринимает «вторая армия мира», чтобы удержать Крым.