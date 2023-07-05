О том, что в захваченном страной-агрессором Крыму, сейчас заканчивается постройка сооружений, возведенных с определенными целями, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, предоставленную начальником Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадным генералом Алексеем Громовым в интервью для издания «Укринформ».

По словам Громова, на территории временно оккупированного Крыма, враги интенсивно готовятся к уходу в «глухую» оборону: на данный момент фактически завершено строительство фортификационных сооружений в северной части полуострова, а также сформирована система противодесантной обороны на северо-западном и западном берегу, с целью предотвращения вероятной высадки морских десантов Сил обороны нашей страны.

Ранее наш информационный портал писал о том, оккупанты милитаризуют химический завод «Крымский титан», размещая вокруг него замаскированные системы противовоздушной обороны.