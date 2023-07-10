Как информирует «НБН», в своем вечернем видеообращении президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что речь идет о передаче Украине систем ПВО.
Согласно словам Верховного главнокомандующего ВСУ, весьма важно то, что в Вильнюсе запланированы двусторонние встреч различных уровней. Он отметил, что приоритеты весьма очевидны. Речь идет о системах ПВО для городов нашей страны, для всех общин.
Зеленский отметил, что в настоящее время наша страна занимается тем, чтобы создать полноценный воздушный щит на всей украинской территории.
Помимо того планируется, что на саммите НАТО обсудят и оружие для бойцов ВСУ, которые в настоящее время защищают на фронте территориальную целостность и суверенитет Украины.
Напоследок Зеленский добавил, что он убежден в том, что для воинов ВСУ могут быть весьма хорошие новости из Вильнюса.
Напомним, ранее мы уже писали о том, что согласно словам Зеленского, уже вскоре на территории России может произойти новый мятеж или революция.