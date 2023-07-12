Аналитики ISW в своем отчете сообщили, что Герасимов принял решение об увольнении Попова с поста командующего 58-й общевойсковой армией РФ. По мнению экспертов, отставка военачальника связана с его высказываниями, информирует «НБН».

Генерал заявлял о необходимости ротации оккупационных сил на Запорожье в условиях украинского контрнаступления. Эти подразделения долгое время находились на фронте и понесли значительные потери. Попов также намеревался обратиться к кремлевскому диктатору Владимиру Путину для решения проблемы.

Герасимов обвинил военачальника в паникерстве и шантаже высшего военного руководства, в результате уволив его с должности. Генерала отправили на передовую на фронте.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, сколько генералов армии страны-агрессора симпатизируют главарю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину и не хотят идти за кремлевским диктатором.