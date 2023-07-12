В «Укрэнерго» сообщили, что с возвращением жары нагрузка на энергетическую систему страны возросла, поэтому украинцам нужно не игнорировать призывы энергетиков и сократить потребление электричества во избежание дефицита и аварий, информирует «НБН».

В компании просят граждан ежедневно с 16:00 до 23:00 выключать мощные электроприборы или использовать их поочередно, либо переносить их использование на утренние, дневные, ночные часы. Кроме того, для охлаждения помещений необходимо выставлять в кондиционерах температуру не ниже 23 градусов. Также украинцев призывают не забывать выключать свет при выходе из помещения.

В НЭК заверили, что сейчас ограничения с электроснабжением не предвидятся, однако граждане должны выполнять достаточно мер по экономии электричества.

Напомним, в ОПУ предложили решение проблемы с долгами правительства перед «зеленой» энергетикой.